போலந்தில் விழுந்த ஏவுகணைகள்.. நேட்டோவை சீண்டும் ரஷ்யா.. அவசர ஆலோசனையில் இறங்கிய 'பென்டகன்'

International

oi-Jackson Singh

வார்சா: உக்ரைன் மீது நேற்று அதிபயங்கர ஏவுகணை தாக்குதலை ரஷ்யா நடத்தியது. இந்த சூழலில், உக்ரைன் எல்லையில் அமைந்துள்ள போலந்து நாட்டில் ரஷ்யாவின் ஏவுகணைகள் விழுந்ததால் பெரும் போர் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

நேட்டோ கூட்டணியில் உள்ள போலந்தின் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த ஏவுகணை தாக்குதல், சர்வதேச அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நேட்டா கூட்டமைப்பை சீண்டும் ரஷ்யாவின் நடவடிக்கை இது என உக்ரைன் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

போலந்து மீது தங்கள் நாட்டின் ஏவுகணைகள் விழுந்ததற்கு ரஷ்யா தரப்பில் இதுவரை எந்த விளக்கமும் அளிக்கப்படாததால் நேட்டோ கூட்டமைப்பு அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளன.

English summary

Russia made missiles fell in Poland and killed two people. After this, Poland ordered it's milliatary force to get ready for war like situation.