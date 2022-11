அடடா.. 4 ஆண்டில் 5வது பொதுத்தேர்தல்.. இஸ்ரேலில் மீண்டும் பிரதமராகும் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு..விபரம்

International

oi-Nantha Kumar R

ஜெருசலேம்: இஸ்ரேலில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அரசியல் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. 4 ஆண்டில் 5வது முறையாக பொதுத்தேர்தல் நடந்த நிலையில் அந்நாட்டின் நீண்டகால பிரதமராக இருந்த பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் கட்சி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமராக பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தேர்வாக உள்ளார்.

இஸ்ரேலில் மிகவும் பிரபலமான அரசியல் தலைவராக இருப்பவர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு. லிகுட் கட்சியை சேர்ந்த இவர் 1996ல் முதல் முறையாக பிரதமரானார். 1999 வரை பிரதமர் பதவியில் இருந்தார்.

அதன்பிறகு மீண்டும் 2009ல் பிரதமராக பொறுப்பேற்றார். 2018ல் அங்கு பொதுத்தேர்தல் நடந்தது. மொத்தம் 120 தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை.

இஸ்ரேலில் பயங்கரம்.. சுதந்திர விழாவில் திடீர்னு புகுந்த 2 பேர்.. சரமாரி கத்திகுத்தில் 3 பேர் பலி

English summary

Israel has been in political turmoil for the past few years. The party of Benjamin Netanyahu, who was the country's long-time prime minister, won the majority of seats in the 5th general election in 4 years. Benjamin Netanyahu has been elected as the new Prime Minister of Israel.