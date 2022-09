உலகின் உற்பத்தி மையமாக இந்தியாவை மாற்ற விருப்பம்! ஷாங்காய் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பேச்சு

International

oi-Halley Karthik

சமர்கண்ட்: உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டின் சமர்கண்ட்டில் நடைபெற்று வரும் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றுள்ளார்.

இதில் பேசிய அவர், "கொரோனா தொற்று மற்றும் ரஷ்ய-உக்ரைன் போர் உலக விநியோக சங்கிலியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் இந்தியாவை உற்பத்தி மையமாக மாற்ற விரும்புகிறோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ள நிலையில், பிரதமரின் இந்த உரை நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொடங்கிய ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு உச்சி மாநாடு.. உஸ்பெக்கிஸ்தானில் களமிறங்கிய மோடி.. மிக முக்கிய கூட்டம்

English summary

Prime Minister Modi has participated in the Shanghai Cooperation Summit in Samarkand, Uzbekistan. Speaking on this, he said, "We want to make India a manufacturing hub as the Corona virus and the Russian-Ukraine war have affected the global supply chain." With India's exports increasing this year, the Prime Minister's speech is expected to bring changes in the country's economy.