பாலஸ்தீனுக்கு ஆதரவு.. ரொனால்டோவுக்கு “அநீதி”! அரசியல் “சதி” என துருக்கி அதிபர் எர்துகான் பரபர புகார்

அன்காரா: பாலஸ்தீன் மக்களுக்காக குரல் கொடுத்த ரொனால்டோ கத்தார் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அரசியல் காரணங்களுக்காக தடை செய்யப்பட்டார் என துருக்கி அதிபர் ரிசப் தையில் எர்துகான் தெரிவித்து உள்ளார். உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ முழு நேரமும் விளையாடாமல் பெஞ்சில் அமர வைக்கப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் துருக்கி அதிபரின் இந்த கருத்து முக்கியத்துவம் பெற்று உள்ளது.

கத்தாரில் கடந்த நவம்பர் மாதம் தொடங்கிய பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் போட்டி நடைபெற்று கடந்த 18 ஆம் ஆண்டு தேதி இறுதிப் போட்டியோடு நிறைவடைந்தது.

இதில் அர்ஜெண்டினா அணி 36 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெற்றியை பெற்று கோப்பையை வென்றது. பரபரப்பாக நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் பிரான்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அர்ஜெண்டினா அணி வெற்றிபெற்றது.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has said that Ronaldo, who spoke for the Palestinian people, was banned from the Qatar World Cup football series for political reasons.