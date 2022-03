மிக்கலேவ் நகரத்தைக் கைப்பற்றியது ரஷ்யா - போராட்டத்தில் குதித்த பொதுமக்கள்

International

oi-Jeyalakshmi C

கீவ்: தெற்கு உக்ரைனின் முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றான மிக்கலேவ் நகரை ரஷ்ய ராணுவம் கைப்பற்றியுள்ளது. கெர்சன், எனர்கோடர் நகரங்கள் ரஷ்ய படை வசம் வந்த நிலையில் மிக்கலேவ் நகருக்குள் ரஷ்ய ராணுவம் நுழைந்தது. ரஷ்யாவால் கைப்பற்றப்பட்ட உக்ரைனின் நகரங்களில் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ரஷ்ய படையினருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் உக்ரைன் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.

எங்கும் குண்டு முழக்கம்... கூக்குரல்... ரத்த வெள்ளம் என சிதைந்து போயிருக்கிறது உக்ரைன் நகரங்கள். கடந்த வியாழக்கிழமையன்று உக்ரைன் மீது திடீரென வான்வெளி தாக்குதல் நடத்தியது ரஷ்யா. உலக நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்தும் அதற்கு ரஷ்யா செவிசாய்க்கவில்லை. மூன்றாம் உலகப்போர் மூளுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

போரை நிறுத்த இரண்டு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை. உக்ரைன் மீது 9வது நாளாக ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது.

English summary

The Russian military has captured the town of Mikhailov, one of the main cities in southern Ukraine. The Russian army entered the city of Mikhailov after the Russian forces took control of the cities of Gershon and Enrique.