ரஷ்ய ராணுவத்தை விட மாட்டோம்! கீவ்வை கைப்பற்ற நினைக்கும் கனவு பலிக்காது.. உக்ரைன் மக்கள் ஆவேசம்

கீவ்: ‛‛தலைநகர் கீவ்வை கைப்பற்ற நினைக்கும் ரஷ்யாவின் கனவு பலிக்காது. இங்கு வரும் ரஷ்ய ராணுவத்தினர் கொல்லப்படுவார்கள்'' என உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் நகரில் வசிக்கும் மக்கள் ஆக்ரோஷமாக தெரிவித்துள்ளனர்.

ரஷ்யா போர் துவங்கியது முதல் அதன் ராணுவ நடவடிக்கைகளை உக்ரைனும் திறமையாக சமாளித்து வருகிறது. ரஷ்ய ராணுவத்தை ஒப்பிடும்போது உக்ரைனின் ராணுவம் மிகவும் சிறியது. ஆயுத பலமும், ரஷ்யாவை விட குறைவாகவே உள்ளது.

இதனால் தாய்நாட்டை காக்க உக்ரைன் பொதுமக்களும் கையில் ஆயுதங்கள் ஏந்தி ரஷ்ய படைகளை எதிர்த்து வருகின்றனர்.

‛‛Russian army will be killed. The dream of capturing Kyiv doesnot work, says ukraine people who entered to the war field in kyiv outskitrs.