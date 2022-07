பயப்படாதீங்க! ஆப்கானிஸ்தானுக்கு திரும்ப வாங்க.. இந்துக்கள், சீக்கியர்களை அழைக்கும் தாலீபான்!

International

oi-Mani Singh S

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் பாதுகாப்பு நிலைமை சீரடைந்துள்ளதாகவும், எனவே அந்நாட்டில் இருந்து வெளியேறிய சிறுபான்மையினரான, இந்துக்கள் மற்றும் சீக்கிய மதத்தினரை நாட்டுக்கு திரும்புமாறு தலீபான்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து நேட்டோ படைகள் விலகியதையடுத்து ஆட்சி அதிகாரத்தை தலீபான்கள் கைப்பற்றினர்.

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஆட்சி அதிகாரம் முழுமையாக தலீபான்கள் வசம் வந்தது. கடுமையான பழமைவாத சட்டங்களை தலீபான்கள் அமல்படுத்தக்கூடும் என்ற அச்சத்தில், ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து ஏராளமான மக்கள் வெளியேறினர்.

English summary

Taliban claimed that the security situation in Afghanistan has been solved and urged its minorities - Hindus and Sikhs to return back to the country.