மததலைவர் தான் இலக்கு.. ஷின்சோ அபேவை சுட்டுக்கொன்று கைதான மாஜி கடற்படை வீரர் பரபர வாக்குமூலம்

International

oi-Nantha Kumar R

டோக்கியோ: ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபேவை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொலை செய்த முன்னாள் கடற்பை வீரர் பரபரப்பான வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். முதலில் அவர் மததலைவர் ஒருவரை குறிவைத்ததாக கூறியுள்ளார்.

ஜப்பான் பிரதமராக இருந்த ஷின்சோ அபே கடந்த 2020ல் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இவர் நேற்று நாரா பகுதியில் ஷின்சோ அபே மக்கள் மத்தியில் பேசி கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அந்த வழியாக வந்த நபர் திடீரென்று துப்பாக்கியால் சுட்டார். இதில் ஷின்சோ அபேயின் உடலில் குண்டுகள் பாய்ந்தன.

English summary

Shinzo Abe Shooter Initially planned to attack Religious Leader The man who fatally shot former Japanese Prime Minister Shinzo Abe has told police that he initially planned to attack a leader of a religious group, the Japanese media reported.