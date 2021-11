ஓமைக்ரான் வைரஸ் பாதிப்பை கண்டுபிடித்ததால் எங்களை சர்வதேச நாடுகள் தண்டிப்பதா?தென்னாப்பிரிக்கா குமுறல்

International

oi-Mathivanan Maran

ஜோகன்ஸ்பெர்க்: உருமாறிய கொரோனா வைரஸான ஓமைக்ரான் தென்னாப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அந்த நாட்டுக்கான விமான சேவைகளுக்கு சர்வதேச நாடுகள் அடுத்தடுத்து தடை விதித்து வருகின்றன. புதிய கொரோனா வைரஸை கண்டுபிடித்ததற்காக தங்களை பாராட்டாமல் தங்களது நாட்டுக்கு தண்டனை விதிப்பதா? என தென்னாப்பிரிக்கா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் குமுறலை வெளிப்படுத்தி உள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்காவில் 30 மடங்கு உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டது. பி 1.1.529 என கண்டறியப்பட்ட இந்த உருமாறிய கொரோனா வைரஸுக்கு ஓமைக்ரான் என உலக சுகாதார அமைப்பு பெயரிட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, இத்தாலியில் ஓமைக்ரான் பாதிப்பு- புதிய கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்துவதில் தீவிரம்

இது மிக மோசமான டெல்டா வகை கொரோனா வைரஸை விட அதிவேகமாக பரவும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் ஏற்கனவே போடப்பட்ட தடுப்பூசிகளை செயலிழக்கச் செய்யக் கூடியதாகவும் இந்த ஓமைக்ரான் கொரோனா வைரஸ் பரவுகிறது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

International flights to South Africa have been banned following the discovery of the mutated corona virus Omicron in South Africa. South Africa showed unhappy and feels that they are being punished for detecting Omicron Covid variant.