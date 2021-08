ஒரு வீட்டின் விலை ரூ.87 மட்டும்தான்.. பால்காய்ச்ச ரெடியா.. அரசே விற்பனை செய்கிறது.. இத்தாலியில்!

International

ரோம்: இத்தாலி நாட்டில் ஒரு வீடு விலை நம்மூர் மதிப்பில் ரூ.87 என்றால் நம்ப முடிகிறதா. ஆனால் நிஜம்தான். அரசே இந்த விலைக்கு வீடுகளை விற்கிறது.

சொந்த வீடு வாங்க வேண்டும் என்பது பலருக்கும் கனவாக இருக்கும். ஆனால், சொந்த வீடு வாங்கவேண்டும் என்றால் பல லட்சங்கள் தேவைப்படும். வீட்டுக்கு கடன் வாங்கிவிட்டு அதை அடைத்து முடிப்பதற்குள் வீடே பழையதாகிவிடும்.

இப்படியான ஒரு நிலைதான் நமது நாடு உட்பட உலகம் முழுக்க உள்ள நிலவரம். ஆனால், இத்தாலியில் ஒரு நகரத்தில் நீங்கள் 87 ரூபாய்க்கு ஈஸியாக வீட்டை வாங்கி, சொந்தக்காரங்களை கூப்பிட்டு, பால் காய்ச்சிவிடலாம். அதுவும் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லாத டென்மார்க் நாட்டு பாலில்!

Italy houses for sale: Is it possible to believe that the price of a house in Italy is Rs. 87 in Indian value? But it is true. The government sells houses at this price.