உலக நாடுகளை மிரள வைத்து தாலிபான்களின் ஒற்றை அறிவிப்பு.. பெரும் சர்ச்சை!! ஐஎஸ் அமைப்பிற்கு செக்?

oi-Vigneshkumar

காபூல்: உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் ஆப்கன் தாலிபான் அரசு புதிய உத்தரவு ஒன்றைப் பிறப்பித்துள்ளது. ராணுவம் தொடர்பான இந்த அறிவிப்பு பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

இரட்டை கோபுர தாக்குதலுக்குப் பின்னர், கடந்த 20 ஆண்டுகளாகவே ஆப்கன் மண்ணில் அமெரிக்கப் படைகள் பயங்கரவாத ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தது. ஆப்கனில் அமெரிக்க வந்த பிறகு தான் கடந்த 2001இல் பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக இருந்த தாலிபான் ஆட்சி அகற்றப்பட்டது.

சுமார் 20 ஆண்டுகளாகப் போராடிய பின்னரும் கூட, ஆப்கனில் அமெரிக்கா படைகளால் வெல்ல முடியவில்லை. இதற்காக அமெரிக்கா ஆண்டுதோறும் பல பில்லியன் சாலர் செலவழிக்க வேண்டியிருந்ததால், இது அமெரிக்கர்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பை கிளப்பியிருந்தது.

Taliban will officially recruit suicide bombers to become part of the army. Taliban group tries to contain its biggest security threat from rival Islamic State in Afghanistan.