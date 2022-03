உக்ரைன் போர்.. நாளை 2ஆம் கட்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தை.. நல்ல செய்தி கிடைக்குமா? பரபர தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் தொடரும் நிலையில், நாளை இரண்டாம் கட்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் கடந்த வியாழக்கிழமை ரஷ்ய ராணுவம் முழு வீச்சில் தனது ராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடங்கியது. இந்தப் போர் 5 நாட்களைக் கடந்தும் இன்றும் தொடர்கிறது.

ரஷ்ய ராணுவம் உக்ரைன் எல்லையில் கடந்த சில வாரங்களாகவே தொடர்ந்து ராணுவத்தைக் குவித்து வந்த போதிலும், திடீரென இப்படி முழு வீச்சிலான போரைத் தொடங்கும் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. இதனால் உலக நாடுகள் பெரும் அச்சத்தில் உள்ளன.

மகாசிவராத்திரி நாளில் கிரகங்களின் அற்புத சேர்க்கை: எந்த ராசிக்காரர்கள் என்ன அபிஷேகம் செய்யலாம்

English summary

A second round of talks between Russia and Ukraine will be held tomorrow: Ukraine demanded the retreat of Russian forces in 1st round of talks.