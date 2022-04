ரகசிய மனைவி, “மர்ம மகள்கள்!” குதிரைகளுடன் தனிமையில்.. விளாடிமிர் புதினின் பலரும் அறிந்திராத வாழ்க்கை!

International

மாஸ்கோ : உளவாளியாக இருந்து உலகின் சக்திமிக்க நபராக மாறியுள்ள ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினின் குடும்பம் அல்லது அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றி ரஷ்யாவிலேயே அதிகம் தெரியாது. 30 வயதிற்குட்பட்ட மகள்கள், பொதுமக்களின் பார்வை படாமல் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளனர். அதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா?

1952ஆம் ஆண்டு செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரில் பிறந்தவர் விளாடிமிர் புடின். 1975 ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவின் அதிகாரமிக்க உளவு அமைப்பாக கருதப்படும் கேஜிபியில் இணைந்தார்.

அமெரிக்காவின் சிஐஏ, இந்தியாவின் ரா போன்று இல்லாமல் என்ன வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம் ரஷ்யாவின் கேஜிபி அமைப்பால். கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டுகள் அதில் பணியாற்றிய புடின் 1990ஆம் ஆண்டு சோவியத் யூனியன் உடைந்த பிறகு ரஷ்யாவின் அரசு பணியில் இணைந்து கொண்டார்.

Not much is known in Russia about the family or personal life of Russian President Vladimir Putin, who has gone from being a spy to becoming the most powerful man in the world. Daughters under the age of 30 are protected from public view. Do you know the reason for that?