"Dirty Bombs.." அணு ஆயுதங்களை மிக ரகசியமாக தயாரிக்கும் உக்ரைன்.. ரஷ்யா பகீர் குற்றச்சாட்டு

மாஸ்கோ: உக்ரைனுக்கு எதிரான போர் உச்சமடைந்து வரும் நிலையில், அணு ஆயுதங்கள் தொடர்பாக ரஷ்ய ராணுவம் சில அதிர்ச்சி தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளன.

உக்ரைன் நாட்டில் நாளுக்கு நாள் நிலைமை மோசமாகிக் கொண்டே செல்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் ரஷ்ய ராணுவம் தனது தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்திக் கொண்டே செல்கிறது.

ரஷ்யா ராணுவத்தைக் கண்டு அஞ்சாமல் உக்ரைன் வீரர்களும் தொடர்ந்து துணிச்சலாகப் போராடி வருகின்றனர். இதன் காரணமாகப் போர் 10 நாட்களைக் கடந்தும் தொடர்ந்து வருகிறது.

English summary

Russian media cited an unnamed source as saying that Ukraine was building a plutonium-based dirty bomb nuclear weapon: All things to know about Nuclear weapons in Ukraine.