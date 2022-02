ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே தொடங்கியது பேச்சுவார்த்தை.. போர் நிற்குமா.. உலகமே எதிர்பார்ப்பு

International

கீவ்: உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே பேச்சுவார்த்தை தற்போது பெலாரஸில் தொடங்கியது. போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர இரு நாட்டு பிரதிநிதிகளும் பேச்சு வார்த்தை நடத்திவருகின்றனர்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா இன்று ஐந்தாவது நாளாக தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்நிலையில் உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யா அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராகி இருக்கின்றன.

அதனடிப்படையில் இன்று மதியம் 2.30 மணிக்கு அமைதி பேச்சு வார்த்தை தொடங்கும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது பேச்சு வார்த்தை தொடங்கி இருக்கிறது.

ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே 3-வது மின்ஸ்க் ஒப்பந்தம்? இதுவாவது நடைமுறைக்கு வருமா?

English summary

Negotiations and peace talks between Ukraine and Russia are currently underway in Belarus. Representatives of the two countries are in talks to end the war.