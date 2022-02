போரை நிறுத்துங்க.. மழலை மொழியில் ரஷ்யாவுக்கு கோரிக்கை வைத்த குழந்தை.. நெகிழ்ச்சியான வீடியோ

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: ‛‛போரை நிறுத்துங்கள்... நாம் அனைவரும் சகோதர, சகோதரிகள்'' என உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்துள்ள ரஷ்யாவுக்கு குழந்தை ஒன்று கோரிக்கை விடுக்கும் வீடியோ வைரலாகி உள்ளது.

போர்... அதிகார ஆசையில் மனித குலத்தை அழிக்கும் வேராக உள்ளது. போர் என்று வந்துவிட்டால் ஒருவரின் ஆட்சி பரப்பை அதிகரித்து அதிகாரத்தை விரிவுப்படுத்துவதற்காக ராணுவவீரர்கள், அப்பாவி மக்கள் நிச்சயம் மரணமடைவார்கள்.

மேலும் போரில் அணுஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால் அது பல தலைமுறைகளை பாதிக்க செய்யும். ஹீரோஷிமா, நாகசாகி சம்பவங்களே இதற்கு சாட்சி.

English summary

The video of a child gone trending on internet, she requests to russia, "Stop the war ... we are all brothers and sisters".