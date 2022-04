"சாரி, அதுக்கு மட்டும் வாய்ப்பில்லை!" ரஷ்யா உடனான உறவு.. ஜெர்மனி கூறி பரபர கருத்து.. அப்போ உக்ரைன்?

International

oi-Vigneshkumar

பெர்லின்: உக்ரைன் போர் இன்னும் முழுமையாக முடிவுக்கு வராத நிலையில், ரஷ்யா குறித்து ஜெர்மனி கூறியுள்ள கருத்து பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி முழு வீச்சிலான போரைத் தொடங்கியது. முதலில் உக்ரைன் நகரில் இருக்கும் அனைத்து பகுதிகளையும் நோக்கி ரஷ்யா முழு வீச்சிலான போரை ஆரம்பித்தது.

இருப்பினும், ரஷ்ய ராணுவத்திற்கு எதிராக உக்ரைன் வீரர்கள் துணிச்சலாகப் போராடினர். இதனால் பல பகுதிகளில் ரஷ்ய ராணுவத்தால் முன்னேற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது.

இதுதான் இந்தியா.. உக்ரைன் ரஷ்யா போருக்கு இடையே சத்தமே இன்றி சாதனை.. வியந்து பார்க்கும் மேற்குலகம்!

English summary

German Finance Minister Christian Lindner Says it will be Not Possible to Cut Russian Gas: (ரஷ்யா மீதான பொருளாதாரத் தடைகள்) European Union will "not be able" to function without Russian gas supplies.