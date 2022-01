பட்டினியால் வாடும் ஆப்கான் மக்கள்.. உயிர் வாழ குழந்தைகளையும், உடல் உறுப்புகளையும் விற்கும் அவலம்!

International

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் கடும் பஞ்சம் நிலவுவதால் மக்கள் குழந்தைகளையும், உடல் உறுப்புகளையும் விற்று வாழ வேண்டிய நிலையில் உள்ளதாக ஐ.நா.வின் உலக உணவுத் திட்டத் தலைவர் வேதனையுடன் கூறியுள்ளார்.

20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்த போரின் முடிவில் தாலிபான்கள் அதிரடியாக ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்றினார்கள். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அமெரிக்க, நேட்டோ படைகள் வெளியேறியபின் தா லிபான்கள் கைக்குள் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து விட்டது.

The head of the UN World Food Program has lamented the severe famine in Afghanistan, which has forced people to sell their children and organs. The rich of the world must come forward to solve the current hunger crisis in Afghanistan, ”said David Bassley