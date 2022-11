புற்றுநோயை விட இரண்டு மடங்கு அதிக மக்களை கொல்லப்போவது காலநிலை மாற்றம்: ஐநா எச்சரிக்கை

International

ஜெனீவா: உலகம் முழுவதும் அதிகரித்து வரும் காலநிலை மாற்றம் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லையெனில் புற்றுநோய் பாதிப்பை காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு அதிக உயிரிழப்பை இது ஏற்படுத்திவிடும் என ஐநா எச்சரித்துள்ளது.

ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் (UNDP) மற்றும் காலநிலை தாக்க ஆய்வகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய புள்ளிவிவரங்களில் இந்த தகவல்கள் தெரிய வந்துள்ளன.

காலநிலை மாற்றம் காரணமாக பிரிட்டன் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இந்த ஆண்டு கடும் பாதிப்பை எதிர்கொண்ட நிலையில் தற்போது இந்த புள்ளி விவரங்கள் புதிய அச்சத்தை உலக நாடுகள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

The United Nations has warned that if global climate change is not controlled, it will cause twice as many deaths as cancer. This information is revealed in new figures released by the United Nations Development Program (UNDP) and the Climate Impact Observatory.