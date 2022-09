எப்பவுமே பசங்க கூடதான் பேசுவியா? 5-ம் வகுப்பு சிறுமியை கொன்ற கொடூர பெற்றோர்.. உ.பி.யில் கொடுமை

International

oi-Jackson Singh

மீரட்: ஐந்தாம் வகுப்பு பயிலும் தங்கள் எப்பொழுதும் ஆண் நண்பர்களுடன் பேசியதால் ஆத்திரமடைந்த பெற்றோர், அவரை இரக்கமின்றி கொலை செய்த சம்பவம் உத்தரபிரதேசத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் மீரட் நகரைச் சேர்ந்தவர்கள் பப்லூ (43) - ரூபி (36) தம்பதியர். இவர்களது ஒரே மகளான சவுமியா (10), அங்குள்ள தனியார் பள்ளியில் 5-ம் வகுப்பு படித்து வந்திருக்கிறார்.

படிப்பிலும், விளையாட்டிலும் படுசுட்டியாக இருந்த சவுமியாவுக்கு பள்ளியில் அதிக நண்பர்கள் இருந்துள்ளனர். அவர்களில் ஆண் நண்பர்களும் அடக்கம்.

English summary

Horrific incident in Uttar Pradesh, Class five girl killed by her parents because they angry over their daughter's friendship with many boys.