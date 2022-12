அமெரிக்காவுக்கு 'கிலியை' ஏற்படுத்திய வடகொரியா.. அவசர அவசரமாக பிடன் போட்ட புதிய தடை.. பின்னணி

International

oi-Halley Karthik

பியோங்யாங்: சமீபத்தில் வடகொரியா கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை ஏவி சோதனை செய்த நிலையில், தற்போது அந்நாட்டின் மூன்று தலைவர்களுக்கு அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது.

ஏற்கெனவே அந்நாட்டின் மீது அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகள் பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ள நிலையில் தற்போது புதிய தடையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தடை மூலம் குறிப்பிட்ட மூன்று தலைவர்கள் அமெரிக்காவில் நுழையவும், அங்கு இவர்களுக்கு சொத்துக்கள் இருப்பின் அதனை முடக்கவும் அமெரிக்கா உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

After North Korea recently tested intercontinental ballistic missiles, the United States has imposed sanctions on three of the country's leaders. Through this ban, the United States has ordered the entry of three specific leaders into the United States and the freezing of any assets they have there.