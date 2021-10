2 அமெரிக்க விஞ்ஞானிகளுக்கு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு.. என்ன கண்டுபிடிப்புக்காக தெரியுமா?

International

oi-Veerakumar

ஸ்டோக்ஹோம்: 2021ம் ஆண்டுக்கான, மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் டேவிட் ஜூலியஸ் மற்றும் ஆர்டெம் ஆகியோருக்கு பகிர்ந்து வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், பொருளாதாரம், இலக்கியம் மற்றும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசுகள் இன்றைய தினத்தில் இருந்து வருகிற 11ம் தேதி வரை அறிவிக்கப்படும்.

முதலில், 2021ம் ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசை ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் தேர்வுக்குழுவினர் இன்று அறிவித்தனர்.

சேலம் விருந்தில் போட்ட ஸ்கெட்ச்.. மறுநாளே கொலை.. கோடநாடு கேஸில் அதிர்ச்சி தரும் செபி.. 3 மர்மங்கள்!

அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் டேவிட் ஜூலியஸ் மற்றும் ஆர்டெம் ஆகியோருக்கு பகிர்ந்து வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 6 துறைகளில் மகத்தான சாதனை படைத்தவர்களுக்கு உலகின் மிக உயரிய விருதாக கருதப்படும் நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 2021ம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசுகள் ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டோக்ஹோமில் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Nobel Prize 2021: The Nobel Assembly at the Karolinska Institutet has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to David Julius and Armenian ArdemPatapoutian Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.”