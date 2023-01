இருள் சூழும் பாகிஸ்தான்.. கோதுமைக்காக சாக்கடையில் உருண்டு சண்டை போடும் மக்கள்.. பதற வைக்கும் வீடியோ

International

oi-Jackson Singh

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் உணவுப் பஞ்சம் தனது கோர முகத்தை காட்ட தொடங்கியதன் சமிக்ஞையாக, அந்நாட்டு மக்கள் கோதுமையை வாங்குவதற்காக சாக்கடையில் விழுந்து புரண்டு சண்டை போடும் பரிதாப வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

பாகிஸ்தானில் அடுத்த ஒரு மாதத்திற்குள் உணவு தானியங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்துவிடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அங்கு உணவுப்பஞ்சம் மேலும் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவுக்குள் தீவிரவாதிகளை அனுப்புவதற்கும், இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்கும் கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவிட்டதற்கு பதிலாக, தங்கள் நாட்டு மக்கள் நலனுக்கு செலவிட்டிருந்தால் பாகிஸ்தானுக்கு இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்காது என சர்வதேச பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

வரலாறு காணாத உணவுப் பஞ்சத்தில் பாகிஸ்தான்.. கோதுமை லாரியை விரட்டிச் செல்லும் மக்கள்! பரிதாபம்

English summary

In a signal that the food shortage in Pakistan has begun to show its ugly face, a pathetic video of people in the country fighting in a drainage to buy wheat has gone viral on the Internet.