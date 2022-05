வாவ்! ரொம்ப அழகாக இந்தி பேசிறீங்களே! ஜப்பான் சிறுவனை வியந்து பாராட்டிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி!

International

oi-Nantha Kumar R

டோக்கியோ: குவாட் மாநாட்டில் பங்கேற்க டோக்கியோ சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் ஜப்பானை சேர்ந்த சிறுவன் இந்தி மொழியில் பேசினார். இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த பிரதமர் மோடி, ‛வாவ்... எங்கு இந்தி கற்றாய்? உனது இந்தி மிகவும் அழகாக இருக்கிறதே?' என வியந்து பாராட்டி ஆட்டோகிராப் போட்டு கொடுத்த வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா ஆகிய 4 நாடுகள் இணைந்து ‛குவாட்' அமைப்பை உருவாக்கி உள்ளன. இந்த அமைப்பின் உச்சிமாநாடு ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து 2 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்க இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனிவிமானத்தில் ஜப்பான் புறப்பட்டு சென்றுள்ளார்.

விவேக் குமார் - இனி இவர்தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தனிச் செயலாளர்... என்ன அதிகாரம் தெரியுமா?

English summary

The Japanese boy spoke in Hindi to Prime Minister Narendra Modi, who was on his way to attend the Quad conference. Delighted by this, Prime Minister Modi said "Wow ... where did you learn Hindi? you know it pretty well? '.