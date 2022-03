உக்ரைன் போரில்.. ரஷ்யா அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தினால் அடுத்து என்ன நடக்கும் தெரியுமா?

International

oi-Logi

மாஸ்கோ: உக்ரைன் ரஷ்யா போர் தீவிரமடைந்தால், அது அணு ஆயுதப் போராக மாறும் நிலை வரும் என உலக நாடுகள் எச்சரித்து வருகின்றன. ஒருவேளை அணு ஆயுத போரை ரஷ்யா தொடங்கினால், உலகநாடுகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விவாதித்து வருகின்றன.

அணு ஆயுதப்போர் நடந்தால், அதன் விளைவுகள் மிகப்பெரியதாய் இருக்கும், நினைத்துப் பார்க்க முடியாத சேதங்கள் ஏற்படுத்தும். இதனால் அணு ஆயுதப்போர் வரக்கூடாது என அனைவரும் நினைத்துவருகின்றனர்.

மார்ச் மாத ராசிபலன் 2022: அஷ்டமத்தில் 4 கிரகங்கள் கூட்டணியால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் கவனம்

ஆனால், ஒருவேளை அணு ஆயுதப்போர் ஏற்பட்டால், உலக நாடுகள் அதை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும், ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் விவாதித்து வருகின்றன.

English summary

The world is warning that the Ukraine-Russia war could escalate into a nuclear war. Maybe if Russia starts a nuclear war, the world will be debating what to do.