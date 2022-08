"உக்ரைன் ஸ்டைல் அட்டாக்".. தைவானை சீனா குறி வைப்பது ஏன்? மேற்கு உலகம் அஞ்சியது போலவே நடக்குதே!

International

oi-Shyamsundar I

பெய்ஜிங்: தைவான் - உக்ரைன் இடையில் எதிர்பார்த்தபடியே போர் மேகம் சூழ்ந்துள்ளது. அமெரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் நான்சி பெலுச்சி தைவான் சென்ற நிலையில், தைவானுக்கு சீனா தனது போர் விமானங்களை அனுப்பி உள்ளது. 21 சீன போர் விமானங்கள் தைவானை சுற்றி வந்து கொண்டு இருக்கின்றன.

தைவானை அமெரிக்கா தனி நாடாக அங்கீகரிக்க கூடாது. நான்சி பெலுச்சியின் இந்த வருகை வரம்பு மீறியது. அவரின் செயல் தைவானை தனி நாடாக கருதுவது போல ஆகிவிடும். அவர் நெருப்புடன் விளையாடுகிறார் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் என்று சீனா எச்சரித்து உள்ளது.

வரலாற்று ரீதியாக தைவானை அமெரிக்கா தனி நாடாக வெளிப்படையாக அங்கீகரித்தது கிடையாது. சில தலைவர்கள் அவ்வப்போது தைவானுக்கு ஆதரவாக பேசினாலும்.. எப்போதும் ஒற்றை சீனா என்ற நிலைப்பாட்டில் மட்டுமே அமெரிக்கா இருந்துள்ளது.

தைவானில் அத்துமீறி சீனா போர் தொடுத்தால் வேண்டுமென்றால் தைவானுக்கு ஆதாரவாக இருப்போம் என்று அமெரிக்கா கூறியுள்ளது. ஏன் தைவானுக்கு அமெரிக்கா ஆயுத உதவியும், வெடிபொருள் உதவியும் கூட செய்து வருகிறது... இருப்பினும் "ஒற்றை சீனா" என்ற கோஷத்தை அமெரிக்கா ஆதரித்து வருகிறது.

அதாவது தைவானை இன்னும் அதிகாரபூர்வமாக அமெரிக்கா தனி நாடாக அங்கீகரிக்கவில்லை. சரி தைவான் - சீனா மோதலுக்கு என்ன காரணம்? உக்ரைன் விவாகரத்திற்கு இதற்கும் என்ன தொடர்பு? வாருங்கள் பார்க்கலாம்!

மேட்டூர் அணையில் நீர் திறப்பு... தண்டோரா மூலம் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

English summary

What is the reason behind China- Taiwan-USA conflict? All you need to know. தைவான் - உக்ரைன் இடையில் எதிர்பார்த்தபடியே போர் மேகம் சூழ்ந்துள்ளது. அமெரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் நான்சி பெலுச்சி தைவான் சென்ற நிலையில், தைவானுக்கு சீனா தனது போர் விமானங்களை அனுப்பி உள்ளது.