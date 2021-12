'பூஸ்டர் டோஸ்.. பூஸ்டர் டோஸ்.. பூஸ்டர் டோஸ்..' ஓமிக்ரானை தடுக்கும் ஒரே வழி.. WHO திட்டவட்டம்

International

oi-Vigneshkumar

ஜெனீவா: உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த என்ன வழிகள் உள்ளது என்பது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பின் ஐரோப்பியப் பிராந்தியம் புதிய தகவலைத் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த நவ. மாத இறுதியில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் புதிய உருமாறிய கொரோனா கண்டறியப்பட்டது. மற்ற உருமாறிய வைரஸ்களை காட்டிலும் இது வேகமாகப் பரவும் திறன் கொண்டதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

ஏற்கனவே, இதை உலக சுகாதார அமைப்பு கவலைக்குரிய கொரோனா வகையாகப் பட்டியலிட்டுள்ள நிலையில், இது தொடர்பான ஆய்வுகளும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

The World Health Organization's European head warned countries to brace for a "significant surge" in COVID-19 cases as Omicron spreads. WHO advised the widespread use of boosters for protection.