உலகிலேயே முதன்முறையாக.. வழக்கறிஞராக வாதாடக் களமிறங்கும் ரோபோ.. என்ன வழக்கு தெரியுமா?

oi-Jaya Chitra

கலிபோர்னியா: உலகிலேயே முதன்முறையாக, அமெரிக்காவில் வழக்கு விசாரணை ஒன்றில் ரோபோட் ஒன்று வழக்கறிஞராக வாதாட இருப்பது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால், சாத்தியமேயில்லை என பட்டியலிடப்படுபவைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. அறிவியல் புனைவு நாவல்களில் படிப்பது போல், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனிதர்களின் இடத்தை, அவர்களின் தொழில்களை இயந்திர மனிதர்கள் செய்யத் தொடங்கி விட்டனர்.

ஏற்கனவே, மனிதர்கள் செய்யும் பல்வேறு செயல்களை அவர்களைவிடச் சிறப்பாகச் செய்யும் இயந்திர மனிதர்களை விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கி உள்ளனர். தற்போது அதன் ஒருகட்டமாக மனிதர்களுக்கு இணையாக நீதிமன்றப் படிகள் ஏறி, வழக்கு ஒன்றில் வாதாட இருக்கிறது ரோபோட் ஒன்று.

English summary

A court case next month will be taken by the 'world's first ever robot lawyer'. The artificial intelligence (AI) enabled legal assistant will help a defendant fight a traffic ticket, according to reports.