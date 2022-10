இந்து விரோதம்.. திமுக ஆட்சிக்கு ஆபத்து..ஸ்டாலின் உஷார்..எச்சரிக்கும் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம்

News

oi-Jeyalakshmi C

பழனி: தமிழகத்தில் நடைபெறும் திமுக ஆட்சி இந்து விரோத அரசு என்றும், இந்து என்ற வார்த்தையையே உபயோகிக்க கூடாது என்றும் சொல்லும் நபர்களை வளர்த்து வரும் ஆட்சி என்றும் இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் கூறியுள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி முருகன் கோவிலுக்கு இந்து முன்னனி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் வருகை தந்தார்‌. மலைக்கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.

பல நூறு ஆண்டுகளாக பழனி முருகன் கோவிலில் பின்பற்றப்படும் பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் பாரம்பரிய நடைமுறைகளை அழிக்க அதிகாரிகளும் திமுக அரசு முயற்சி செய்வதாக காடேஷ்வரா சுப்ரமணியம் குற்றம்சாட்டினார்.

சோவியத் யூனியன் வீழ்ந்த நிலைதான் இந்தியாவிலும் ஏற்படும்.. 'இந்தி திணிப்பு’ வேண்டாம்.. பொங்கிய வைகோ!

English summary

Hindu Munnani state president Kadeswara Subramaniam said, The DMK government in Tamil Nadu is an anti-Hindu government. and it is nurturing people who say that the word Hindu should not be used he added.