அண்ணா விட்ருங்க ப்ளீஸ்..குளத்துக்குள் சிக்கிய ஜோடி! கத்திமுனையில் சிதைந்த மாணவி.. மாட்டிய 5 பேர்!

Kancheepuram

oi-Rajkumar R

காஞ்சிபுரம் : காஞ்சிபுரம் அருகே குண்டு குளம் பகுதியில் கல்லூரி காதலர்கள் தனிமையில் சந்திக்க சென்ற போது காதலனின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து கத்தி முனையில் மிரட்டி காதலியான கல்லூரி மாணவியை பலவந்தமாக தூக்கி சென்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

காஞ்சிபுரத்தில் குண்டு குளம் பகுதியில் தனிமையில் சந்திக்க சென்ற கல்லூரி காதலர்கள் சென்ற நிலையில், காதலனின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து கத்தி முனையில் மிரட்டி பலவந்தமாக தூக்கி சென்று காதலி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

காஞ்சிபுரம் விப்பேடு-குண்டுகுளம் எல்லை பகுதியில்,கிராம பகுதியையொட்டி வந்தவாசி - கீழம்பி புறவழிச்சாலை அமைந்துள்ளது.

English summary

Five people have been arrested in the case of gang rape of a college student who threatened her with a knife at the neck of her boyfriend when they went to meet in Kundu kulam area near Kanchipuram.