காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவில் கோபுரத்தில் இடி தாக்கியது.. அபசகுணம்? பக்தர்கள் கவலை

Kancheepuram

oi-Veerakumar

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோவில் தெற்கு கோபுரத்தில் இடி தாக்கியதில் கோபுரத்தின் உச்சியில் உள்ள யாளியின் ஒரு பகுதி உருவம் உடைந்து கீழே விழுந்துள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நேற்று மாலையில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது.

மாலை வேளையில் பெய்த மழையின்போது உலக பிரசித்தி பெற்ற காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் உள்ள தெற்கு கோபுரத்தில் திடீரென இடி தாக்கி பயங்கர சத்தம் கேட்டுள்ளது.

கொரோனா 2ஆம் அலை..சிறப்பாக கையாண்டதில் தமிழ்நாடு தான் டாப்.. டெல்லி& பீகார் ரொம்ப மோசம்.. புதிய சர்வே

English summary

Kanchipuram Kamatchi Amman Temple: A part of the Yali at the top of the tower collapsed and fell down when lightning struck the south Kopuram of Kanchipuram Kamatchi Amman. Heavy rain accompanied by thunder and lightning lashed Kanchipuram and its environs yesterday evening.