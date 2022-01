ரவுடிகளுக்கு உடந்தையாக "ரவுடியான" 2 போலீஸ்காரர்கள்.. படப்பை குணா வழக்கில் பகீர் திருப்பம்!

Kancheepuram

oi-Rajkumar R

காஞ்சிபுரம்: தேடப்படும் குற்றவாளியான பிரபல ரவுடியான படப்பை குணாவுக்கு உடன் கூட்டு சேர்ந்து கடப்பஞ்சாயத்து செய்து வந்த மூன்று காவல்துறையினரில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தலைமறைவான இருவரை பிடிக்க போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுரமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரபல ரவுடி படப்பை குணா . இவர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் ஆகிய பகுதிகளில் கட்டப்பஞ்சாயத்து அடிதடி என கொடிகட்டி பறக்கும் பிரபல ரவுடி ஆவார்.

இவர் மீது கொலை, கொலை முயற்சி, ஆள்கடத்தல் என 25 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்நிலையில் மதுரமங்கலத்தைச் சேர்ந்த அன்னப்பன் என்பவரின் மகள் ரூபாவதியை கீரநல்லூர் கிராமத்தில் மணிகண்டன் என்பவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்துள்ளனர்.

English summary

An armed policeman has been arrested for allegedly collaborating with a wanted criminal, Rowdy Padappai Guna. Under the circumstances, the police have intensified their investigation to nab the two culprits.