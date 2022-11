கால் வைக்கும் இடமெல்லாம் கன்னி வெடி! வரிசை கட்டும் வழக்குகள்! எடப்பாடி பழனிசாமிக்காக சிறப்பு பூஜை!

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம் : எடப்பாடி பழனிசாமிக்காக பெற்ற காஞ்சிபுரம் வழக்கறுத்தீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் யாக பூஜை செய்யப்பட்டு சிறப்பு பிரார்த்தனை நடத்தப்பட்டது. வழக்கறித்தீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் பக்தர்கள் தங்களின் மனக்கவலையையும், தேவைகளையும் இந்த கோயிலில் உள்ள சிவபெருமானிடம் கூறினால் அவர் அதை உடனடியாக தீர்த்து வைப்பார் என்பது நம்பிக்கை.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்று இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அடுத்ததாக சில நாட்கள் இடைவெளியில் தேர்தலை சந்தித்து கட்சியின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்பதற்கான தீவிரமான முன்னேற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்.

ஆனாலும் அதிமுக அதிகாரம் கையில் இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து நெருக்கடிகள் வரிசை கட்டி வருவதால் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

Yaga pooja was performed at the temple of Kanchipuram valakarutheeswarar which was dedicated to Edappadi Palaniswami and a special prayer was offered. It is believed that if the devotees tell their worries and needs to Lord Shiva in this temple, he will solve them immediately.