கன்னியாகுமரியில் கால்வைக்கும் ராகுல் காந்தி! பரபரக்கும் காங்கிரஸ் ‘தலைகள்’! கேரவனில் இத்தனை வசதிகளா?

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாதயாத்திரை மேற்கொள்ள இருக்கும் நிலையில் அவரது வருகையை ஒட்டி பல்வேறு நவீன வசதிகளுடன் 60 கேரவன்கள் கன்னியாகுமரிக்கு வர வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தவும், காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுச்சியை ஏற்படுத்தவும் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடோ யாத்ரா' என்ற பெயரில் நடைபயணம் மேற்கொள்கிறார்.

செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபம் முன்பிருந்து நடை பயணத்தை தொடங்கும் அவர், 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் வழியாக மொத்தம் 48 நாட்கள் 3,700 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று காஷ்மீரை அடைகிறார்.

”மோடி அரசின் திட்டங்கள் அவர்களுக்கு மட்டும்தான்” காங்கிரஸ் போராட்டத்தில் புட்டுபுட்டு வைத்த ராகுல்!

English summary

60 caravans with various modern facilities have been brought to Kanyakumari in connection with the visit of former Congress President and Member of Parliament Rahul Gandhi, who is going on a padayatra from Kanyakumari to Kashmir.