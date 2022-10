மூட நம்பிக்கை! 'குளிர்பானத்தில் திராவகம் கலந்து கொன்னுட்டாங்க'.. மகனின் காதலி மீது தந்தை புகார்

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே வயிற்று வலியால் இளைஞர் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவத்தில், 'மகனின் காதலி தான் குளிர்பானத்தில் திராவகம் கலந்துகொடுத்து தன் மகனை கொலை செய்துவிட்டதாக' இளைஞரின் தந்தை போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே பாறசாலை மூறியன்கரை பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயராஜன். இவரது மகன் ஷாரோன் ராஜ் (வயது 23).

பி.எஸ்சி ரேடியாலஜி படித்து வரும் ஷாரோன் ராஜ் களியக்காவிளை அருகே ராமவர்மன்சிறை பகுதியை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை காதலித்து வந்துள்ளார்.

English summary

The youth died of stomach ache near Kaliakkavilai in Kanyakumari district. In this incident, the boy's father has reported to the police that his son's girlfriend killed his son by mixing dhiravakam in the bath.