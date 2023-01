எல்லாமே ’அதுக்காக’ தான்.. ஆட்டைய போட்டு எஞ்சாய் செய்த ஜோடி! மிளகாய் பொடி கேடி..கதிகலங்கிய குமரி!

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெண்களிடம் நகைகளை பறித்து கள்ளக்காதல் ஜோடி ஒன்று ஊர் ஊராக சுற்றி வந்தது காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது. அற்ப சந்தோஷத்திற்காக திருட்டில் ஈடுபட்ட கள்ளக்காதல் ஜோடி தற்போது கம்பி எண்ணி வருகிறது.

கன்னியாகுமரி அருகே அறுமனை பகுதியைச் சேர்ந்த பெட்டிக்கடை நடத்தி வரும் கிறிஸ்டினா என்ற பெண்ணின் கடைக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தனர்.

பழம் வேண்டும் என கிறிஸ்டினாவிடம் கேட்ட அவர்கள் திடீரென மின்தடை ஏற்பட்டபோது அவர் கழுத்தில் அணிந்து இருந்த தங்க நகையை பறித்து விட்டு தப்பினர். அப்போது அந்த பெண்ணின் செருப்பு அங்கேயே விழுந்தது

English summary

The investigation conducted by the police has revealed that a romantic couple was going from town to town stealing jewelery from women in Kanyakumari district. A pair of forgers who indulged in theft for a small amount of happiness are now in jail