கொட்டி தீர்த்த மழை.. தனித்தீவுபோல் மாறிய குமரி.. வெள்ளத்தில் சிக்கி தவிக்கும் தோட்ட தொழிலாளர்கள்!

Kanyakumari

சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த 10 நாட்களுக்கு மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. தொடர்ந்து கனமழை பெய்யும் என்று எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை உள்பட 16 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் கடந்த சில நாட்களாக பேய் மழை வெளுத்து வாங்கியது.

நாகர்கோவில், அதன் சுற்றுப்புற பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை வெள்ள சேதம் ஏற்பட்டது. மழை காரணமாக நாகர்கோவில்-திருவனந்தபுரம் சாலை முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளது. இந்த பகுதிகளில் சாலை போக்குவரத்து, ரயில் போக்குவரத்து முழுவதுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது,

English summary

Kanyakumari district has also received heavy rains in the last few days. In Nagercoil, rain and flood damage occurred in various parts of its environs. The Nagercoil-Thiruvananthapuram road was completely paralyzed due to rain