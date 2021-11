கனமழையால் வெள்ளக்காடான குமரி மாவட்டம் : விரைந்த பேரிடர் மீட்புக்குழு - மிகப்பெரிய பேரழிவு

Kanyakumari

oi-Jeyalakshmi C

கன்னியாகுமரி: கன மழை பெய்து குமரி மாவட்டமே வெள்ளக்காடாக காட்சி அளிக்கிறது. தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர். வெள்ளத்தில் சிக்கிக்தவிக்க்கும் மக்களை மீட்க பேரிடர் மீட்புக்குழுவினர் கன்னியாகுமரிக்கு விரைந்துள்ளனர்.

வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக தமிழகத்தில் கனமழை பெய்து வருகிறது. குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 3 வாரத்திற்கும் மேலாக மழை கொட்டி தீர்த்து வருகின்றது. நேற்று முன்தினம் இரவு விடிய, விடிய கனமழை பெய்தது. இதனால் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

ஏங்க.. கேட்சை விட்டா 3 சிக்ஸ் கொடுப்பீங்களா? ஷஹீன் அப்ரிடியை வறுத்த வருங்கால மாமனார் ஷாகித் அப்ரிடி

அணைகளில் இருந்து அதிக அளவில் நீர் வெளியேற்றப்பட்டதால் கோதையாறு, வள்ளியாறு, பழையாறு, குழித்துறை தாமிரபரணி ஆறு, பரளியாறு போன்றவற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது. குழித்துறை தாமிரபரணி ஆற்றில் தடுப்பணை மூழ்கிய நிலையில் வெள்ளம் பாய்கிறது.

English summary

Kumari district itself is flooded with heavy rains. People are scared because it is raining continuously. Due to the high discharge of water from the dams, floods are flowing in Kothaiyaru, Valliyaru, Palaiyaru, Kuzhithurai Tamiraparani river and Paraliyaru. Thus traffic has been disrupted in various places.