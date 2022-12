மீண்டும் ஒரு கரூர் கடத்தல்.. அடி அடின்னு அடிச்சிட்டாங்க! அதிமுக பிரமுகருக்கு மிரட்டல்! பரபர புகார்!

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : கரூரில் அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு மாவட்ட இணை செயலாளர் சிவராஜ் மர்ம நபர்களால் ஆயுதங்களைக் காட்டி கடத்தி தாக்கப்பட்ட நிலையில், அவரை காவல்துறையினர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் கடத்தல்காரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அதிமுகவினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கரூர் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகி திருவிக நேற்று முன்தினம் திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூர் பகுதியில் மர்ம நபர்களால் கடத்தப்பட்டு மாலை விடுவிக்கப்பட்டார்.

இந்த நிலையில் நேற்று இரவு சுமார் 8 மணி அளவில் கரூர் அடுத்த வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் மாவட்ட அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி துணைச் செயலாளர் சிவராஜ் இருசக்கர வாகனத்தில் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது மர்ம நபர் சிலரால் காரில் கடத்தப்பட்டார்.

English summary

AIADMK Information Technology Unit District Joint Secretary Shivraj was abducted and assaulted by armed men, who were rescued by the police an hour later In Karur