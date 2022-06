"கருணாநிதி நிறைய நல்லது செய்துள்ளார்.. அந்த திமுக இல்லை இது” - அண்ணாமலை திடீர் பாசம்..! என்னாச்சு?

Karur

oi-Vignesh Selvaraj

கரூர் : கொள்கை அடிப்படையில் மாறுபட்ட கட்சிகளாக இருந்தாலும் கருணாநிதி தமிழக மக்களுக்கு நல்லது செய்துள்ளார் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை புகழ்ந்து பேசியுள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாளான நேற்று, கருணாநிதி முதன்முதலில் வென்ற குளித்தலையில் நடைபெற்ற பாஜக விழாவில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்றுப் பேசினார்.

அப்போது பேசிய அண்ணாமலை, கருணாநிதி முதன் முதலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தொகுதி குளித்தலை. ஆனால், தமிழகத்தில் பின்தங்கிய தொகுதி எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் குளித்தலை உள்ளது எனவும் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Although the BJP and the DMK are politically opposite poles, But Karunanidhi done good for the people of Tamil Nadu, said BJP leader Annamalai.