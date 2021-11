கரூர் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு - தலைமறைவான டாக்டர் ரஜினிகாந்த் போக்சோவில் கைது

Karur

oi-Jeyalakshmi C

கரூர்: பள்ளி சிறுமியை பாலியல் தொந்தரவு செய்த வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த டாக்டர் ரஜினிகாந்தை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். தீபாவளி போனஸ் தருவதாக கூறி சிறுமியை மருத்துவமனைக்கு வரவழைத்த டாக்டர் ரஜினிகாந்த் அத்துமீறி நடந்து கொண்டதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரூர் வடக்கு பிரதட்சணம் சாலையில் தனியார் ஆர்த்தோ மருத்துவமனை உள்ளது. இதன் உரிமையாளர் டாக்டர் ரஜினிகாந்த்,55. இங்கு மேலாளராக பணியாற்றுபவர் சரவணன்,55. இம்மருத்துவமனையில் பணியாற்றி பெண் ஒருவர் 17 வயது மகளுடன் வசித்து வருகிறார். தீபாவளி போனஸ் குறைவாக வழங்கியதால் அதனை வாங்கிக் கொள்ளாத அப்பெண் அதன் பிறகு வேலைக்குச் செல்லவில்லை.

இந்நிலையில் டாக்டர் ரஜினிகாந்த் அப்பெண்ணின், பிளஸ் 1 படிக்கும் மகளுக்கு போன் செய்து ஏன் உன் தாய் வேலைக்கு வரவில்லை எனக்கேட்டுள்ளார். அப்போது, அவரது மகள் மதுரையில் உள்ள உறவினர் வீட்டு துக்க நிகழ்ச்சிக்கு தாய் சென்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

நீங்கள் மற்றவர்களை விட அவருக்கு போனஸ் குறைவாக வழங்கியதால் வேலைக்கு வரவில்லை எனவும் அந்தச் சிறுமி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Dr Rajinikanth, who was wanted in a case of sexual harassment of a school girl, was arrested by the private police under the Pokcho Act.