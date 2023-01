செந்தில் பாலாஜியின் அடுத்த இலக்கு இதுதான்.. தாண்டி ஒண்ணுமே போகாது.. மாஜி அமைச்சர் தங்கமணி ஆரூடம்!

Karur

oi-Vignesh Selvaraj

கரூர் : அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் அடுத்த இலக்கு முதல்வர் பதவி தான் என்றும், செந்தில் பாலாஜி அடுத்ததாக போக உள்ள கட்சி பாஜக தான் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி கடுமையாகப் பேசியுள்ளார். செந்தில்பாலாஜியை தாண்டி உளவுத்துறை எதையும் தலைமைக்கு கொண்டு செல்வதில்லை என்றும் விமர்சித்துள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரின் வாகனத்தை வழிமறித்து தாக்கி கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி கவுன்சிலர் கடத்தப்பட்டதை கண்டிக்கும் வகையில், அதிமுக சார்பாக கண்டன பொதுக்கூட்டம் கரூரில் நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் பங்கேற்று திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினர்.

English summary

Former AIADMK Minister Thangamani has spoken that Minister Senthil Balaji's next target is Chief Minister post and BJP is the party that Senthil Balaji is going to next. Ex-Minister Thangamani has also criticized that the intelligence department does not take anything beyond Senthilbalaji to CM.