முதல்வர் ஸ்டாலின் வாக்குறுதி..கரூர் மக்களுக்கு விரைவில் நற்செய்தி வரும்.. சொல்கிறார் செந்தில் பாலாஜி

கரூர்: கரூருக்கு விரைவில் விமான நிலையம் வந்து விடும் என்று தமிழ்நாடு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி தெரிவித்தார். கரூர் - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் புத்தாம்பூர் அருகே ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி பூங்கா வளாகத்தில் கரூர் மாவட்டம் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை சார்பில் தொழில் முனைவோர் மற்றும் நெசவாளர்களுடான ஆலேசானை கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கைத்தறி மற்றும் ஜவுளி துறை அமைச்சர் காந்தி, மின்சாரம் மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி, கைத்தரி மற்றும் ஜவுளி துறை அணையர் பீலாராஜேஷ் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபுசங்கர் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

Tamil Nadu Electricity Minister Senthilbalaji has said that an airport would be set up in Karur soon