அக்கா..ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு புடவையாம்! கடைகாரர்களை தெறிக்க விட்ட தாய்க்குலம்! கிறுகிறுத்த கிருஷ்ணகிரி!

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி : கிருஷ்ணகிரி அருகே துணிக்கடை ஒன்றில் ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு புடவை வழங்கப்படும் என்ற விளம்பரத்தால் அந்த கடை முன்பு நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் குவிந்த நிலையில் அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் கடைக்காரர்களே திணறிய சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது.

தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த விட்ட போதிலும் ஏதாவது ஒரு வகையில் விளம்பரம் செய்தால் தான் ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளையும் மக்களிடம் கொண்டு செல்ல முடியும் என்ற நிலை உள்ளது.

அந்தக் காலம் தொடங்கி இந்த காலம் வரை ஏதாவது ஒரு வகையில் விளம்பரம் தேவைப்படுகிறது தற்போது டிஜிட்டல் விபத்தில் செல்போன் பயன்படுத்துபவர்களை குறி வைத்து ஏராளமான விளம்பரங்கள் வருகின்றன.

English summary

An incident has taken place in a cloth shop near Krishnagiri where hundreds of women have gathered in front of the shop due to an advertisement offering one saree for one rupee.