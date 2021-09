கோயிலில் அம்மன் தலைமேல் அமர்ந்து காட்சி அளிக்கும் நல்ல பாம்பு.. ஓசூர் அருகே ஆச்சர்யம்.. வீடியோ

Krishnagiri

oi-Velmurugan P

கிருஷ்ணகிரி : ஓசூர் அருகே உள்ள இடை நல்லூரில் அமைந்துள்ள சௌடேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் நாகப்பாம்பு அம்மன் சிலை மீது அமர்ந்து பொதுமக்களுக்கு காட்சி அளிப்பதால் பொதுமக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அம்மனை தரிசித்துச் சென்றனர்.

அம்மன்கோயில்களில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் திரளான பக்தர்கள் கூட்டம் வருவது உண்டு. அதிலும் மிகவும் பிரபலமான அம்மன் கோயில்களில் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. மக்கள் கூட்டம் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கும்.

ஏனெனில் பெண்கள் பலருககும் அம்மன் கவச பாடல்களை கேட்பது இனிமையான ஒன்றாக இருக்கும். அம்மனிடம் அடைக்கலம் புகுந்தால் குடும்பத்தில் நிம்மதியும் சந்தோஷமும் நீடித்து நிலைக்கும் என்பது அவர்களின் நம்பிக்கை எத்தனை வெள்ளிக்கிழமைகள் வந்தாலும் சரி, ஒவ்வொரு வெள்ளியுமே அம்மன் வழிபாடுக்கு சிறந்தது என்பது அவர்களின் நம்பிக்கையாகும். அன்றைய தினம் விரதம் இருந்து அம்பிகையை வழிபட்டால் இன்பங்கள் இல்லம் தேடி வந்து கொண்டேயிருக்கும் என்பது இறைநம்பிக்கை என்பதால் கோவில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அன்று அலை மோதுகிறது.

English summary

Crowds of people flocked to the Chowdeshwari Amman Temple at Ida Nallur near Hosur to see the cobra sitting on the idol of the goddess.