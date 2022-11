‘பல்டி’ அடிக்கும் தலைகள்.. முனுசாமி கோட்டையில் இறங்கிய தம்பிதுரை.. உச்சகட்ட குழப்பம்! என்ன நடக்குது?

Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரி : சமீபத்தில் ஓபிஎஸ் அணியில் சேர்ந்த அதிமுக நிர்வாகிகள், மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்போடு நெருக்கம் காட்டி வருவதால், ஓபிஎஸ் தரப்பு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளதாம்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் பிளவுக்கு மத்தியில், அங்கிருந்து, இங்கு, இங்கிருந்து அங்கு என நிர்வாகிகள் அணி மாறி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள், சமீபத்தில் தான் ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்த நிலையில், மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியோரு நெருக்கம் காட்டி வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஓபிஎஸ் அணியில் மாவட்ட செயலாளராக இருப்பவர், ஈபிஎஸ் அணியில் இருப்பவர்களை அழைத்து பதவி தர திட்டமிடுவதாக, ஓபிஎஸ் அணியில் ஒரு தரப்பினர் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர்.

எள்முனையளவும் தவறவிடக்கூடாது.. எடப்பாடி வழிநின்று ஜல்லிக்கட்டு உரிமையை காப்பாற்றுங்க.. மாஜி ஆவேசம்!

AIADMK executives from Krishnagiri district, who recently joined OPS team are once again showing closeness to Edappadi Palaniswami's faction, and the OPS side is shocked.