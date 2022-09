எடப்பாடியை உள்ளே விட்டீங்க.. கெட்டீங்க.. எச்சரிக்கும் பெங்களூர் புகழேந்தி

Krishnagiri

oi-Yogeshwaran Moorthi

கிருஷ்ணகிரி: அதிமுக அலுவலகத்திற்குள் செல்ல தமிழக அரசு யாரையும் அனுமதிக்க கூடாது என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் காரணமாக எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு தனித்தனியாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள். கடந்த ஜூலை மாதம் 11தேதி அதிமுக தலைமை கழகம் முன்பு இருதரப்பு ஆதரவாளர்களும் மோதலில் ஈடுபட்டனர்.

இதையடுத்து அதிமுக தலைமை கழகத்துக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது. எடப்பாடி பழனிசாமி நீதிமன்றம் சென்று அந்த சீலை அகற்றினார். இருந்தும் தலைமை கழகத்துக்குள் எடப்பாடி பழனிசாமியும், அவரது ஆதரவாளர்களும் செல்ல முடியாத நிலை இருந்தது.

English summary

Edapadi Palanisamy to visit the AIADMK headquarters in Chennai tomorrow. For that OPS supporter Pugazhendhi said, If law and order is to be maintained, action should be taken by not allowing anyone to enter the AIADMK office.