ஊத்தங்கரை ‘பாபநாசம்’ ஏட்டையா கொலையில் துலங்கியது துப்பு! பக்கா ஸ்கெட்ச் போட்டதே போலீஸ் மனைவி தானாம்!

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி : கிருஷ்ணகிரி அருகே தலைமை காவலர் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு மாயமான நிலையில் அவரை கொலை செய்து கல்லை கட்டி உடலை கிணற்றில் வீசியது தெரிய வந்திருக்கிறது. பாபநாசம் பட பாணியில் கணவனை கொன்றதே அவரது போலீஸ் மனைவிதான் என்ற அதிர வைக்கும் தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த கல்லாவியை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார். முன்னாள் போலீஸ்காரர். இவரது மனைவி சித்ரா சிங்காரப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு உதவி காவல் ஆய்வாளராக பணிபுரிகிறார்.

இந்தநிலையில் செந்தில்குமார் கடந்த,1997ல், போலீசில் சேர்ந்தார். கடந்த, 2009ல், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எஸ்.பி., இன்ஸ்பெக்டராக பணிபுரிந்த முரளி என்பவர் மீது இருந்த காழ்ப்புணர்ச்சியால் அவரது ஜீப்பை கடத்தி சென்று தருமபுரி மாவட்டம் தொப்பூர் காட்டில் உள்ள கணவாயில் உருட்டி விட்டதற்காக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

English summary

It has come to light that the head constable near Krishnagiri murdered him in a mysterious state four months ago, tied him to a stone and threw his body into a well. Shocking information has also come out that it was his police wife who killed the husband in the style of Papanasam film.