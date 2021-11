லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை.. ஓசூரில் பெண் அதிகாரி வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக ரூ.2.27 கோடி பணம் சிக்கியது!

Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் தொழிற்நுட்பக்கல்வி செயற்பொறியாளராக இருப்பவர் ஷோபனா. இவர் மீது பல்வேறு லஞ்ச புகார்கள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கட்டடம் கட்ட அனுமதி வழங்குவதற்காக ரூ.5 லட்சம் வாங்கிய ஷோபனாவை அவரது அலுவலகத்தில் லஞ்சஒழிப்பு போலீசார் கையும், களவுமாக பிடித்தனர்.

பின்னர் அலுவலகத்தில் போலீசார் சோதனை நடத்தியபோது அங்கேயே ரூ.20 லட்சம் கைப்பற்றப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து ஷோபனாவின் வீட்டுக்கு சென்ற லஞ்சஒழிப்பு போலீசார் அங்கு சோதனை நடத்தியபோது கட்டுக்கட்டாக பணம் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அதாவது ரூ.2.27 கோடி ரொக்கப்பணம் கட்டுக்கட்டாக சிக்கியது.

மேலும், 38 சவரன் தங்கம், முக்கிய ஆவணங்கள் ஆகியவை சிக்கின. ஷோபனாவை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அரசு ஊழியர் வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக லஞ்ச பணம் கைப்பற்றப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

