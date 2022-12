ஆபாச படத்தால் வந்த வினை.. லைவில் கதறியழுத மனைவி.. கேட்டதும் ஷாக் ஆன மருத்துவர்கள்!

London

oi-Halley Karthik

லண்டன்: ஆபாச படங்களை பார்ப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து மனம் திறந்து பேச வேண்டும் என மனநல மருத்துவர்கள் பலர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இது குறித்து தற்போது சில தகவல்களை பாலியல் துறை சார்ந்த மருத்துவர்களும், மனநல மருத்துவர்களும் வழங்கியுள்ளனர்.

அதில் இந்த பாதிப்புகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன எனவும், அதிலிருந்து எப்படி வெளிவருவது எனவும் விளக்கமாக கூறியுள்ளனர்.

English summary

Many psychiatrists are urging people to speak openly about the effects of watching pornography. In this case, some information about this has been provided by the sex doctors and psychiatrists. They have explained why these effects occur and how to get out of it.